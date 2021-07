Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, quando esce l'anime della Parte 6?

Jonathan, Joseph, Jotaro, Josuke e Giorno hanno fatto la loro comparsa e hanno concluso la loro storia da protagonisti. I cinque che finora hanno fatto divertire gli spettatori de Le Bizzarre Avventure di Jojo lasceranno il posto a una protagonista nuova di zecca. A guidare il racconto sarà infatti Jolyne Kujo.

Abbiamo fatto la prima conoscenza con il personaggio in versione animata nel recente teaser dedicato a Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean ma a mesi di distanza per ora non ci sono notizie sulla data di trasmissione dell'anime. Quando potrebbe uscire l'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo? E quando potrebbe rivelarcelo David Productions?

Partiamo proprio da quest'ultima domanda: all'Anime Expo sarà presente un panel dedicato a Jojo e pertanto l'8 agosto è estremamente probabile che saranno rivelati sia il trailer che la data di uscita. Quest'ultima però è il nocciolo della questione, dato che con un'anteprima ad agosto non è detto che l'anime possa effettivamente uscire durante la stagione autunnale, che comincerebbe appena due mesi dopo.

Non è da escludere l'ipotesi dell'esordio a ottobre 2021, ma è forse più probabile l'arrivo di Jojo: Stone Ocean a gennaio 2022, ovvero in tempo per la stagione invernale che aprirà il prossimo anno. L'8 agosto forse l'enigma verrà risolto.