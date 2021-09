Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean in streaming mensile: l'annuncio di Netflix

David Productions ha concluso da tempo i lavori sulla quinta serie di Jojo, Vento Aureo, dedicandosi poi temporaneamente ad altri anime. Ma il tempo per il debutto di Jolyne Kujo è quasi giunto, con pochi mesi che mancano all'esordio pianificato su Netflix. Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean sarà disponibile da dicembre 2021.

A differenza delle altre stagioni tratte dal manga di Hirohiko Araki, stavolta avremo una trasmissione direttamente in streaming. Non ci sarà quindi un passaggio televisivo né in Giappone né su altri portali esteri dato che Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean sarà disponibile a livello mondiale su Netflix a dicembre; soltanto dopo un mese, a gennaio 2022, gli episodi inizieranno a essere trasmessi sulle emittenti giapponesi Tokyo MX, MBS, and BS11. E l'azienda ha anche comunicato un'altra novità importante.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean sarà disponibile in streaming mensilmente su Netflix. Non è dato ancora sapere cosa significhi questo annuncio, ma recentemente la piattaforma ha iniziato a cambiare le proprie politiche di trasmissione degli anime, con Blue Period che sarà inserito settimanalmente. Considerata la lunghezza della sesta parte, è lecito aspettarsi circa 30 o 40 episodi che, a questo punto, potrebbero essere aggiunti su Netflix a blocchi di 5 o 10 circa per alcuni mesi. Siete contenti di questo nuovo format della piattaforma di streaming?