Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, Weather Report in un fantastico cosplay

Chissà quando vedremo la quinta stagione di Le Bizzarre Avventure di Jojo, che corrisponderà alla sesta serie del manga, Stone Ocean. È passato già un po' di tempo infatti da quando abbiamo avuto informazioni sul franchise animato, relative agli episodi speciali su Rohan Kishibe. Ora i fan non vedono l'ora di osservare Jolyne Kujo in azione.

In attesa che arrivi Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, o quantomeno un annuncio in quella direzione di David Productions, i fan di questo mondo che è tornato alla ribalta nello scorso decennio si stanno dando ai cosplay. La maggior parte convergono sui travestimenti a tema Jolyne che, essendo la protagonista, ha sicuramente molta attenzione. Ma ci sono anche altri personaggi in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean che meritano di essere interpretati.

Quello che vi presentiamo oggi è realizzato da Kris Afton, che ha preparato un cosplay di Weather Report. Il personaggio su cui non faremo troppi spoiler si presenta in più foto in basso che lo mostrano in primo piano con alcune ferite sul viso e poi a mezzo busto. Il ragazzo ha indossato una parrucca che ricorda i capelli bianchi a forma di cilindro del personaggio, con tanto di cornini dorati che spuntano dai lati. C'è naturalmente anche una buona dose di fotoritocco per aggiungere elementi particolari che ricordano il potere dello stand di Weather Report.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean?