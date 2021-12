Le Bizzarre Avventure di Jojo: una nuova storia di Rohan Kishibe per i 35 anni della serie

Il 1 gennaio 2022 la serie Le Bizzarre Avventure di Jojo festeggerà i 35 anni dalla sua prima apparizione sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Un traguardo incredibile per la storia nata dalla mente del maestro Hirohiko Araki, il quale tornerà per la speciale occasione con una nuova storia one shot.

La costruzione di un universo basato su diverse generazioni della stessa famiglia, i Joestar, per poi passare a raccontare di dimensione alternative, scandendo l’evoluzione anche da un punto di vista stilistico e con importanti stravolgimenti inerenti ai poteri, hanno reso Jojo una delle serie più seguite e discusse degli ultimi anni. Presto la community avrà altro materiale sul quale discutere, si tratta nello specifico di una nuova avventura di Rohan Kishibe, personaggio particolarmente apprezzato, nonché alter ego all’interno della serie di Araki stesso.

Nel post riportato in calce, condiviso sui social dalla pagina ufficiale di Jojo Magazine, è stato infatti confermato che il mangaka tornerà con ben 71 pagine dedicate a Kishibe, con tanto di tavola a colori iniziale e degli adesivi speciali. Il numero della rivista che conterrà il racconto verrà pubblicato il 19 marzo 2022, sia in formato cartaceo che digitale, e avrà anche un altro contributo da parte di Araki, la splendida illustrazione presente nel post.

Ricordiamo infine che in rete è stato diffuso il video della prima apparizione pubblica di Araki.