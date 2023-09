Le bizzarre avventure di JoJo: The JoJoLands, ecco il capitolo 8

Le bizzarre avventure di JoJo: The JoJoLands, il manga di Hirohiko Araki, ha pubblicato il suo ottavo capitolo questa settimana. Il capitolo vede Jodio Joestar e sua sorella Dragona fuggire dalla rapina alla villa di Kishibe Rohan alle Hawaii.

Il gruppo riesce a fuggire con un diamante e una roccia lavica speciale. La roccia lavica è dotata di un potere misterioso che attira cose di valore. Dragona è ansiosa di testare il potere della roccia, quindi decide di entrare in una gioielleria di lusso con Paco.

La banda riesce a rubare un orologio, ma la sicurezza del negozio si accorge del furto. All'esterno, Jodio si rende conto che la squadra è stata seguita fuori dalla villa. La rapina non è andata come previsto e adesso la banda è nei guai.

Il capitolo 8 di The JoJoLands è un altro capitolo divertente e pieno di suspense. Araki continua a costruire l'atmosfera di tensione e mistero che circonda la roccia lavica. Svariate volte l'autore è stato capace di incuriosire i fan, come con la copertina del capitolo 6 di The JoJoLands.

È interessante vedere Jodio e Dragona alle prese con le conseguenze della loro rapina. I due sono in una situazione pericolosa e dovranno usare tutte le loro abilità per uscirne.

The JoJoLands sta appassionando tutti i fan della serie, rendendo Araki orgoglioso della sua opera. Per scoprire qual è il personaggio preferito dell'autore di questa nona parte, cliccate qui.

I fan sono ansiosi di scoprire come la banda si tirerà fuori dai guai ma dovranno aspettare il prossimo capitolo di The JoJoLands, in arrivo il 17 novembre.