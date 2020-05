Le Bizzarre Avventure di JoJo: il tormento di Abbacchio si mostra in un fantastico cosplay

L'apprezzata e famosa epopea de Le Bizzarre Avventure di JoJo, concretizzatasi nella forma di un manga targato Hirohiko Araki a cui ha poi fatto seguito un famoso adattamento animato che ha contribuito a far conoscere la produzione in ogni angolo del mondo, con innumerevoli fan che già attendono la prossima stagione.

La creatura di Araki deve buona parte della sua fortuna a tre colonne portanti del franchise, ovvero la sua storia ricca di grandi momenti e colpi di scena, i suoi indimenticabili personaggi e uno stile di disegno unico, importanti caratteristiche che hanno avvicinato milioni di curiosi infine divenuti fedeli fan sempre pronti a elogiare l'opera con innumerevoli lavori fanmade a tema, tra cosplay e fanart di grande livello.

Questa volta, però, ad aver attirato l'interesse del pubblico è stato il cosplayer HudsonHawkPritchard, il quale ha voluto omaggiare Le Bizzarre Avventure di JoJo con un cosplay pubblicato sul suo profilo Instagram e dedicato ad Abbacchio, già in passato elogiato da alcuni addetti ai lavori dell'opera. Il lavoro, come potete vedere dall'immagine posta a fondo news, si caratterizza per una grande attenzione nella ricostruzione degli abiti e del make-up che contraddistinguono il personaggio, il tutto unito a uno stile e dei toni che ne mettono in mostra il lato più spiccatamente tragico, con un risultato di gran livello che ha saputo guadagnarsi enormi elogi da parte dell'utenza.