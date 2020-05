Le Bizzarre Avventure di Jojo: Trish si mostra in uno stupendo cosplay

La quinta stagione di Le Bizzarre Avventure di Jojo ha conquistato i fan di tutto il mondo, forse anche grazie ad una nuova ambientazione, l'Italia, un protagonista alquanto particolare, Giorno Giovanna, figlio di uno dei villain principali dell'opera di Hirohiko Araki, Dio Brando e anche ad una quantità incredibile di nuovi personaggi.

Tra la miriade di personaggi presenti nel franchise, Araki ha reso memorabili molte donne, come la maestra Lisa Lisa della seconda stagione Battle Tendency, e di sicuro una delle figure più importanti negli eventi narrati in Vento Aureo si ritrova in Trish Una. Figlia del misterioso capo dell'organizzazione criminale che risponde al nome di Passione, Trish sarà difesa non solo da Giorno e compagni ma anche da un gruppo di Passione stessa che cerca di insorgere contro il potere di Diavolo, il team Bucciarati.

La bellezza di Trish è stata in grado di conquistare molti fan, e la sua storia abbastanza tormentata ha fatto si che rimanesse impressa nella loro memoria. Per questo più volte sono stati dedicati cosplay a Trish, e ne potete trovare uno realizzato molto fedelmente in calce alla notizia.

L'utente @hika.cosplay ha condiviso su Instagram il post in questione, riuscendo a ricreare sia Trish che il suo stand, Spice Girl. Per chi, in attesa dell'annuncio della sesta stagione dell'anime, volesse ripercorrere gli eventi dell'ultima trasposizione anime, vi lasciamo alla nostra recensione di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.