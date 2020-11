Le Bizzarre Avventure di JoJo: Trish è più piccante che mai in questo cosplay

Uno dei personaggi principali, nonché dei più amati, della quinta stagione animata di Le Bizzarre Avventure di JoJo è Trish Una. Osserviamo questo spettacolare e piccantissimo cosplay della figlia dell'antagonista di Vento Aureo.

Trish Una è la figlia di Diavolo, il boss di Passione, e prima di scoprire la vera identità del padre viveva una vita normalissima. In seguito alla rivelazione sulla natura di suo padre, la ragazza è costretta a vivere in latitanza, costantemente ricercata dagli scagnozzi del clan, i quali tentano di catturarla per scoprire il segreto del loro boss. Ma quando Trish riesce finalmente a ricongiungersi con il padre, scopre tristemente quest'ultimo è intenzionato a ucciderla affinché nessuno possa scoprire la sua identità. Da quel momento, la ragazza inizia la propria avventura al fianco di Giorno Giovanna e Bruno Bucciarati; viaggio che la porterà a scopire di essere una portatrice di stand, lo Spice Girl.

In attesa del mese di aprile 2021, nel quale verranno svelate novità sull'evento di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, sesta serie animata, la cosplayer russa Haori Senpai ha omaggiato Trish con una spettacolare interpretazione. Il cosplay è uno dei più piccanti dedicati alla figlia di Diavolo, nonché uno dei più riusciti. Voi che ne pensate di questo JoJo cosplay? Nel frattempo, scopriamo chi è l'amico del protagonista di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable.