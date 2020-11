Le Bizzarre Avventure di Jojo: Trish sexy e aggressiva in questo cosplay

Dopo la nuova partenza del 2012 targata David Production, Jojo è arrivato alla quarta stagione, che traspone la quinta generazione creata da Hirohiko Araki. Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è una stagione riuscita grazie a storia e personaggi accattivanti, oltre a un'ambientazione italiana sempre affascinante.

Ma soffermiamoci sui personaggi, in particolare su Trish Una. Le Bizzarre Avventure di Jojo non hanno mai messo in grande risalto le ragazze negli anime, dando più importanza ai personaggi maschili. Ma in Vento Aureo, Trish Una ha un ruolo di grande rilievo ed è sia motore della serie a causa delle sue origini che anche combattente per il gruppo di Bruno Bucciarati.

Trish è una ragazza quindicenne dotata di grande sensualità, messa ancora più in risalto dai vestiti che indossa. I suoi capelli fucsia subito attirano l'attenzione, mentre il top le copre a malapena il seno. Porta poi una gonna lunga rosa e nera con una scacchiera di simboli matematici ma che lascia molto scoperta la coscia sinistra. Questo look possiamo rivederlo nel cosplay di Trish Una realizzato dalla modella russa Dima Batalov.

A onor di cronaca, questa Trish nella foto è in realtà Guido Mista nel corpo di Trish, avvenimento che ha sconvolto tanti spettatori nelle ultime fasi de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. La pistola e l'aggressività danno però una carica in più a questa versione di Trish. Un altro cosplay dedicato a Trish è quello di Chamomile Chami.