Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, animatore celebra Diavolo con un artwork

Nonostante siano passati diversi mesi dalla conclusione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, l'interesse per la serie non accenna minimamente a calare, sia da parte dei fan che da quella dei ragazzi di David Production. A tal proposito, un animatore ha deciso di celebrare la serie condividendo, pochi minuti fa, un ispiratissimo artwork.

Come potete vedere in calce si tratta dell'ennesimo omaggio al villain Diavolo, nemesi dell'ultimo Jojo in Vento Aureo. Il disegno ritrae l'ex boss della gang mafiosa Passione spalla a spalla con il suo potentissimo Stand King Crimson, un potere psichico che gli permette di cancellare il tempo. Lo sketch a colori è nato dalla matita del talentuoso Kohei Ashida.

Vento Aureo è il quarto anime tratto dalla serie di manga curata da Hirohiko Araki. Nel caso vi servisse una rinfrescata alla memoria vi ricordiamo che la storia segue i passi di Giorno Giovanna, figlio dell'ex villain Dio Brando intenzionato ad assumere il controllo della criminalità organizzata italiana. Durante lo scontro finale con il sopracitato Diavolo, Giorno otterrà lo Stand Golden Experience Requiem, ritenuto da molti come uno dei più forti, se non il più forte, dell'intera saga.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'omaggio si Ashida? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sulla serie invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: vento Aureo.