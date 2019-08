Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, un animatore celebra Leone Abbacchio

Ormai si è conclusa pure la quinta parte. Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ha finito la sua messa in onda alla fine dello scorso mese con uno strabiliante doppio episodio che ci ha fatto salutare definitivamente i personaggi di questa avventura italiana tra Napoli, Venezia, Roma e la Sardegna. Ma i fan conservano ancora il loro ricordo.

E non solo loro, perché si è lasciato andare ai ricordi anche uno degli animatori di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Kohei Ashida, membro della David Productions e animatore dalla prima serie Le Bizzarre Avventure di Jojo, ha pubblicato sul suo account Twitter alcune immagini per celebrare un personaggio.

"Lo scorso 10 agosto è stato il Giorno Mondiale del Leone. Esatto! È passato troppo tempo... oggi è il giorno di Leone Abbacchio!" Come potete vedere dal tweet in calce, Ashiya ha dedicato a Leone Abbacchio il Giorno del Leone, pensando che fosse appropriato visto il nome del personaggio. L'ex poliziotto è protagonista di tutte e quattro le immagini dove viene disegnato con uno stile molto particolare e sicuramente diverso da quello con cui l'abbiamo conosciuto in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.

Chissà che a breve Kohei Ashida possa pubblicare bozze del genere anche su Jolyne Kujo e anticiparci un arrivo in versione animata di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.