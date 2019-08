Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, animatore celebra la serie con un artwork

Nonostante Vento Aureo abbia ormai concluso la sua messa in onda da diverso tempo, David Production sembra proprio non volersi separare dal carismatico roster di personaggi protagonista della quarta stagione. A tal proposito, il key animator Kohey Ashiya ha condiviso sul suo profilo Twitter lo strabiliante artwork di Jojo visibile in calce.

Lo sketch a colori, postato nella giornata di domenica 18 agosto in onore dell'evento ufficiale Esperienza d'oro, mostra il protagonista Giorno Giovanna in primo piano, in compagnia dei vari Bruno Bucciarati, Leone Abbacchio ecc.

L'evento Esperienza d'oro, organizzato proprio dallo staff, permetterà a tutti gli iscritti di rivivere il viaggio dei protagonisti dell'anime, tramite una visita turistica guidata che li porterà, nel mese di novembre, alla scoperta di Napoli, Pompei, Roma e Venezia. Nel tweet, l'animatore ha scritto "Grazie a tutti quelli che hanno partecipato al nostro evento, saremo felicissimi di vedervi durante il nostro pellegrinaggio in Italia!".

Recentemente Ashiya ha condiviso anche un artwork dedicato a Leone Abbacchio, per festeggiare insieme ai fan il giorno del leone, fissato per lo scorso 10 agosto. E voi cosa ne dite? Vi piace l'artwork? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!