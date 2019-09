Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, alcuni animatori non sarebbero stati pagati

Lo straordinario successo riscosso da Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo sembrerebbe aver premiato la costanza e l'impegno dei ragazzi di David Production, lo studio di animazione in carica dell'adattamento anime dell'opera di Hirohiko Araki.

Recentemente però, sui social si è scatenata una polemica per via delle dichiarazioni di Kohei Ashiya, uno dei collaboratori dello studio di animazione. Dopo aver condiviso sul suo profilo Twitter un'illustrazione dei protagonisti, l'animatore ha scritto: "Il finale di Jojo è ancora sulla bocca di tutti, nonostante siano passati ben 60 giorni dalla trasmissione dell'ultima puntata! In realtà, dal primo episodio, il mio contribuito è stato totalmente gratuito visto che non ho ricevuto alcun pagamento! [risate]".

I fan non hanno preso alla leggera il commento dell'animatore, ed hanno cominciato a inveire contro i ragazzi di David Production. Per calmare le acque, Ashiya ha deciso quindi di chiarificare il tutto con un nuovo tweet: "Non vorrei che il mio post venisse preso come un attacco diretto allo studio. Amo Jojo più di qualsiasi altra cosa e continuerò ad amarlo. Per ora è meglio chiudere qui la questione!".

