Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, l'anime torna il 10 maggio!

Anche quest'anno, in Giappone, avrà luogo la celebre Golden Week, un periodo di feste che questo 2019, per via dell'abdicazione dell'Imperatore Akihito, si prolungherà qualche giorno in più, dando una settimana di pausa ad alcuni anime di questa stagione, tra cui il prossimo episodio di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo.

Ebbene sì, la nuova stagione dell'adattamento animato dell'opera di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, andrà in pausa questa settimana, facendo slittare di 7 giorni la proiezione del nuovo episodio, giunto ormai al numero 29. A comunicare la pausa dell'anime è la pagina Facebook di VVVVID, distributore della serie televisiva sottotitolata in italiano e in simulcast, che ne approfitta per annunciare la conseguenza data di ripresa, fissata al prossimo 10 maggio. Niente Giorno Giovanna per i prossimi 10 giorni, dunque, ma che potete approfittarne per ammirare il suo doppiatore a un evento dal vivo dedicato a Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.

La nuova stagione sta acquisendo ottimi consensi e discrete visualizzazioni su VVVVID, indice di una saga tanto famosa e amata nel nostro Paese, che non vediamo l'ora di poter rivedere dopo qualche giorno di pausa. Vi ricordiamo anche che è disponibile il nostro articolo che ripercorre l'evoluzione della serie di Hirohiko Araki, ed è una valida alternativa al primo approccio a questa serie animata dello studio David Producition. Lo stesso fenomeno, accompagnerà anche le riviste settimanali, motivo per cui i capitoli di alcuni manga, tra cui anche ONE PIECE, non vedranno la luce in questi giorni.

Il "ponte lungo" giapponese è una pausa molto rispettata nel suolo del Sol Levante, che quest'anno acquisisce un particolare significato merito dell'inizio, nelle prossime ore, dell'Era Reiwa.