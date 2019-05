Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo: annunciati 3 nuovi membri del cast

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, adattamento dell'omonimo manga di Hiroiko Araki, è sul punto di accogliere diverse novità. Dopo la notizia di una penna dedicata al personaggio di Bruno Bucciarati, tre nuovi personaggi andranno ad ampliare l'universo narrativo di Jojo nei prossimi episodi.

L'annuncio proviene direttamente dall'account Twitter della produzione, la quale ha svelato due membri del cast inediti, Cioccolata e Secco, doppiati rispettivamente da Atsushi Miyauchi, già apprezzato nella serie animata Boogiepop and Others e KENN - che ha interpretato Leopold Vermillion nell'anime di Black Clover. Successivamente, un altro doppiatore della serie, Fuminori Komatsu, ha rivelato che presterà la voce ad un misterioso personaggio, facendo aumentare a tre il numero di volti nuovi che saranno introdotti nei prossimi episodi dell'anime - che ricordiamolo - è tornato da poco in onda su Crunchyroll.



L'adattamento animato di Le Bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo è disponibile in streaming in esclusiva su Crunchyroll dal 5 ottobre. Nel manga di Hiroiko Araki, invece, costituisce la quinta parte dell suo corpus narrativo. La storia segue le vicende di Jotaro, il quale chiede a Koichi di recarsi a Napoli per indagare su una persona conosciuta come Haruno Shiobana, il cui vero nome viene in seguito rivelato come Giorno Giovanna. Assisteremo quindi Giorno nel suo obiettivo di salire in cima al gruppo della mafia e trasformarlo in una banda di ladri onorevoli.



Per quanto riguardo la direzione tecnica dell' anime, invece, Yasuhiro Kimura insieme a Naokatsu Tsuda sono alla regia della serie, con il character design curato da Takahiro Kishida e Shun'ichi Ishimoto come direttore dell'animazioni.