Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, arriva un nuovo cosplay in versione femminile

Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo ha appena terminato la sua lunga corsa della durata di quasi un anno, da ottobre 2018 fino a fine luglio 2019. La quinta epica storia creata da Araki negli anni '90 ha visto Giorno Giovanna diventare la Gang Star che tanto voleva essere, arrivando a prendere il ruolo di capo dell'organizzazione Passione.

Ora che l'anime ha finito la sua messa in onda, non vuol dire che i fan smetteranno di fare cosplay a tema. Infatti, ne è arrivato uno nuovo risalente a questa mattina a tema Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo. Nella foto in calce, proveniente dalla pagina Instagram della cosplayer Hannie.Ge appare una versione al femminile di Giorno Giovanna, protagonista della serie.

La cosplayer ha deciso di non utilizzare abiti con i colori che siamo stati soliti vedere nell'anime. Infatti, il vestito di Giorno, che negli episodi è lilla, è diventato blu, mentre le coccinelle di abbellimento sono passate dall'essere azzurre a rosse. I colori scelti sono quindi quelli che si tramandavano tra i fan negli anni precedenti alla trasposizione animata curata da David Productions.

Il resto invece è praticamente uguale, dallo stile del vestito all'acconciatura, mentre la ragazza porta tra le mani un fiore che potrebbe aver appena trasformato grazie al suo stand Gold Experience. Cosa pensate di questa nuova Giorno Giovanna? Potete trovare qui la nostra video recensione su Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo.