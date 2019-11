Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, l'autore difende una morte cruenta

Durante la sua visita a Lucca, Hirohiko Araki ha svelato numerose curiosità e retroscena sulla sua opera magna. Come potete leggere nella nostra intervista all'autore de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, abbiamo scoperto qualcosa in più sulle sue influenze maggiori e su alcune delle scene più controverse presenti nella serie.

In particolare si è parlato del destino, per molti crudele, riservato a Diavolo, boss di Passione che il protagonista di Vento Aureo ha sconfitto. Numerosi fan giapponesi hanno trovato eccessiva la sua morte, anzi le sue infinite morti: infatti grazie al potere di Golden Wind Requiem, il capo malavitoso è rimasto intrappolato in un loop, che si conclude con una sua morte violenta, da cui resuscita pochi secondi dopo.

Nonostante questo Araki non si sente in colpa per la decisione, affermando come l'uso di quel potere era l'unico modo con cui Giorno Giovanna sarebbe riuscito a sconfiggere il suo avversario e prendere il potere all'interno di Passione.

La serie ambientata in Italia, per la precisione a Napoli e dintorni, ha avuto un grande successo tra i fan dell'animazione giapponese, evidente anche dal grande numero di cosplay dedicati all'opera, come questa rivisitazione di Trish, personaggio de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo.