Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, avrà la sua linea di make-up a tema!

Come ben sappiamo, lo stile dei personaggi dell'opera di Hirohiko Araki non si risparmia. In particolare, in Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo i personaggi che popolano la serie indossano vestiti sorprendenti, come il completo rosa acceso, con un foro a forma di cuore sul petto, del protagonista Giorno Giovanna.

Non ci sorprenderà quindi venire a conoscenza del fatto che un'azienda ha deciso di realizzare una linea di trucchi per celebrare la serie. L'utente Twitter AitaKuji, ha infatti rivelato su Twitter, nel post che potete trovare in calce alla notizia, che l'azienza Ichiban Kuji, realizzerà una "bizzarra" collezione di rossetti, blush e altro ancora.

Di recente, la serie animata di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo sta arrivando alla sua conclusione ed è stata mostrata la nuova opening. Mentre Giorno Giovanna e i suo compagni sono quindi alle prese con il boss dell'organizzazione mafiosa Passione, i suoi fan potranno quindi farsi belli con la linea di make-up che, come è possibile notare dalle immagini, è decisamente ben realizzata. In particolare, quello che sembra essere un ombretto, che è stato realizzato ricalcando la forma della spilla del protagonista Giorno Giovanna.

Infine, vi ricordiamo che l'ultimo episodio di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha mostrato quella che pare essere una citazione a Your Name, il lungometraggio di grande successo di Makoto Shinkai.