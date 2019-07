Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, il cast da il suo saluto alla serie

Manca pochissimo alla conclusione dell'adattamento animato dell'opera di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo. Alcuni giorni fa siamo venuti a conoscenza del fatto che gli ultimi due episodi verranno accorpati in un unico finale di un'ora, mentre il cast della serie da il suo saluto alla quinta stagione.

Durante la serie di Vento Aureo, abbiamo assistito al protagonista Giorno Giovanna e suoi compagni, combattere in giro per l'Italia con i loro poteri Stand alla ricerca del boss dell'organizzazione mafiosa Passione. Il viaggio è stato lungo ma sta finalmente per chiudersi e i doppiatori della serie hanno dato un saluto speciale.

Nel post che potete trovare in calce alla notizia, è possibile vedere la foto dei doppiatori che hanno prestato la voce ai vari personaggi, mentre nel commento comunicano di aver concluso le registrazioni e ringraziano gli spettatori per l'attenzione data durante i quasi quaranta episodi.

Ora non ci resta che fare altro che aspettare l'annuncio dell'adattamento della prossima sesta parte di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, che vedrà come protagonista Jolyne Cujoh. Infine, vi ricordiamo che di recente Araki ha rivelato il tema principale di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, mentre sembra che Purple Haze tornerà in un episodio speciale.