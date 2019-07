Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, com'è finita tra Diavolo e Giorno?

Nel corso degli anni, l'invincibile Diavolo è riuscito a mettere su un'organizzazione criminale che ha preso possesso dell'Italia intera. Rimasto nell'anonimato per tantissimo tempo, solo la figlia Trish Una poteva essere un pericolo per lui. Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ha finito di mostrare le conseguenze della gioventù di Diavolo.

Dopo aver ottenuto Gold Experience Requiem sul finale dello scorso episodio di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, Giorno Giovanna, seppur inconsciamente, ha utilizzato il potere del proprio stand per abbattere Diavolo. Tuttavia, gli effetti degli attacchi non sono stati svelati se non durante l'ultimo episodio pubblicato domenica con sottotitoli in italiano su VVVVid.

Il boss di Passione, per lungo tempo rimasto imbattuto grazie anche al potere del suo stand all'apparenza invincibile King Crimson, viene lanciato nel Tevere, ma all'apparenza riesce a salvarsi dallo scontro. Ferito e stremato, cerca di nascondersi in un condotto fognario che però nasconde un gruppo di tossici che lo accoltella a morte.

Nonostante questo evento, sembra che per Diavolo non sia finita qui: il boss di Passione si risveglia su un tavolo dell'obitorio, incapace di muoversi ma ancora in grado di sentire il proprio corpo e tutto il dolore inferto. Per lui quindi è una tortura quando il medico inizia l'autopsia. Pochi istanti dopo, Diavolo si risveglia in strada, e capisce che sarà costretto ogni volta a rivivere la propria morte e all'infinito, venendo investito da un auto poco dopo.

Gold Experience Requiem ha quindi condannato Diavolo a una sorta di morte e resurrezione infinita, un ciclo senza termine che costringerà l'antagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo a non morire mai. La forza di Requiem infatti sembra non diminuire neanche con la distanza.

