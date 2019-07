Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, ecco il commento dei membri del cast

Siamo ormai alle battute finali per l'adattamento animato dell'opera di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, che vedrà il viaggio di Giorno Giovanna e i suoi compagni volgere al termine. Come già sapevano, la registrazione del doppiaggio è terminata lo scorso lunedì e il cast ha dato il suo saluto alla serie.

In attesa degli ultimi due episodi, che saranno accorpati in un unico episodio di un'ora, in arrivo il prossimo 28 luglio, il cast principale della serie ha lasciato i suoi commenti sulla conclusione, che potete leggere qui di seguito.

Kensho Ono (Giorno Giovanna): "Vorrei continuare a doppiare Giorno, mi ha dato un forte senso di realizzazione. Questa è stata davvero un' "Esperienza d'oro"."

Yūichi Nakamura (Bruno Bucciarati): "Urlare ARI ARI mi ha segnato molto, ho dovuto calcolare esattamente quanti ARI dovevo pronunciare".

Junichi Suwabe (Leone Abbacchio): "Non perdete gli ultimi due episodi! Spero che osserviate con attenzione la battaglia di Giorno mentre guardate il finale sella serie."

Kousuke Toriumi (Guido Mista): "Sembrava che noi attori fossimo come una squadra, ci siamo divertiti insieme ogni settimana, inoltre mi è sempre piaciuta l'Italia e ora mi piace ancora di più."

Daiki Yamashita (Narancia Ghirga): "Sono davvero contento di aver potuto lavorare su una serie che continua ad avere un appeal così ampio e continua ad essere amata anche dalla generazione dei miei genitori."

Junya Enoki (Pannacotta Fugo): "Sono così felice che lo staff abbia dato a Fugo più tempo sullo schermo nell'anime."

Sayaka Senbongi (Trish Una): "Ho amato questa parte sin da quando ho letto il manga, sono triste che sia arrivata alla fine, ma l'anime non è ancora finito, quindi assicurati di guardarlo fino alla fine!"

Fuminori Komatsu (Jean-Pierre Polnareff): "È stato un onore riprendere il ruolo di Polnareff. Polnareff appare solo alla fine, ma mi sembra di aver fatto un lungo viaggio fin dall'inizio della terza parte."

Sembra quindi che il cast stesso si sia affezionato moltissimo ai personaggi della quinta parte e non ci resta quindi che aspettare il 28 luglio per assistere alla fine del viaggio, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad un immagine pubblicata per il finale.