Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo si conclude e i fan si scatenano

Naturalmente non poteva mancare la reazione degli appassionati dopo la conclusione data dall'ultimo episodio. I fan di Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo si sono infatti scatenati su Twitter in diversi modi, e la maggior parte non dimenticherà la serie. In molti sono tristi, dopo aver seguito quest'epica avventura durata quasi un anno intero, mentre altri la ricordano con un sorriso. Ci sono poi quelli che notano dettagli particolari, come la presenza nell'ultima scena di un ricordo verso Narancia Ghirga, Bruno Bucciarati e Leone Abbacchio e chi ha dedicato illustrazioni, anche animate, ai sopravvissuti.

dancing to the torture dance music after today 😔🤙 #jojo_anime pic.twitter.com/kYTrSvcGyE — crying lowkey @ VA finale (@giornoinblack) July 28, 2019

The dang flowers, the zipper , the wine



Narancia , Buccellati and Abbacchio

I'm C R Y I N G

😭😭😭😭😭😭😭😭 #jojo_anime pic.twitter.com/yeGLFoar83 — van 。・゚゚・🎊🎉 (@achomano) July 28, 2019

"The Survivors"

It was such a fantastic journey, I will definitely miss Jojo friday. I feel empty now, but I'll be looking forward to the future Jojo adaptions. Thank you so much David Productions for bringing these characters alive.#jjba #jojo_anime #ジョジョ pic.twitter.com/SeH81mM5IK — SmokedHam (@SmokedKun) July 28, 2019

The Rolling Stone has been there since the beginning

(GW OP 1 and ED 2)#jojo_anime pic.twitter.com/G6f5RHX8V5 — Ꮆเꂦ 🌸 Ꮆเꂦ (@DulceGiovanna5) July 28, 2019