Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo si conclude con una opening inedita

La conclusione di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ha colpito i fan, che ora attendono con ansia la sesta parte del manga generazionale di Hirohiko Araki, Stone Ocean. Intanto però possiamo fare un passo indietro e tornare all'episodio speciale della durata di un'ora che ha fatto da conclusione alla storia di Giorno Giovanna.

Se la prima opening e la prima ending di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ci hanno mostrato musica e animazioni sempre identiche per tutto il periodo in cui sono state trasmesse, non si può dire lo stesso della seconda opening e la seconda ending. Infatti, quest'ultima ha visto aggiungere man mano alle animazioni i vari stand nemici comparsi nel corso degli episodi, mentre la seconda sigla d'apertura ha subito diverse modifiche non molto tempo fa in occasione dell'arrivo di Diavolo.

Tuttavia, l'ultimo episodio di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo introduce un'ulteriore modifica alla canzone e al video di Uragirimono no Requiem, di Daisuke Hasegawa. Come si può vedere nel video in calce dall'account Twitter di Kirari_star, la produzione ha inserito nuove animazioni durante il monologo in italiano di Diavolo, mostrando stavolta il ritorno indietro nel tempo di Giorno Giovanna e la creazione di Gold Experience Requiem, che sconvolge i piani del boss di Passione.

Cosa ne pensate di questa ultima sigla d'apertura di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo? Potete leggere su Everyeye la recensione della quinta parte di Jojo.