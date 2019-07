Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, confermato finale di un'ora

Dopo le notizie riguardo un eventuale episodio extra de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, i fan dell’opera di Hiroiko Araki hanno avuto la conferma che per gustarsi la fine delle avventure di Giorno Giovanna, e della sua lotta per il controllo di Passione, dovranno aspettare lo speciale di un’ora.

Alla fine dell’emozionante puntata numero 37, è stato annunciato che il finale, composto dagli episodi 38 e 39, andrà in onda nella giornata del 28 luglio. Questo a causa di alcuni ritardi nella produzione della serie, che ha portato allo slittamento della programmazione di JoJo oltre la data di inizio degli anime della stagione estiva che andranno ad occupare lo slot del venerdì sera, orario in cui era presente l'opera ambientata in Italia con protagonista il figlio di Dio.

Nel frattempo l'account Twitter ufficiale della serie ha deciso di ringraziare i fan per l'attesa, facendo partire un countdown, accompagnato da dei disegni originali dello staff di David Production. Protagonisti dell'illustrazione odierna sono due dei personaggi più amati dagli appassionati di JoJo: Jotaro Kujo e Koichi Hirose.

Ricordiamo che Hiroiko Araki, l'autore de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, sarà presente al Lucca Comics&Games, facendo così diventare la manifestazione toscana un evento imperdibile per tutti i fan del manga.

