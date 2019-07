Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo,'DiGiorno pizza' cita il finale della serie!

Da qualche anno ormai, tutte le grande aziende internazionali si sono avvicinate al mondo dei meme, delle serie tv e degli anime per riuscire a pubblicizzare al meglio i propri prodotti. Tra le tante, il marchio americano di pizze surgelate DiGiorno ha deciso di pubblicare un bellissimo Tweet dedicato a Jojo, osservabile in calce all'articolo.

Nel Tweet, il profilo social del brand ha scritto "It's Not Gold Experience. It's Gold Experince Requiem". La frase contiene una doppia citazione: da una parte richiama il classico slogan del prodotto, che recita "It's not delivery. It's DiGiorno", mentre dall'altra cita palesemente gli Stand di Giorno Giovanna, chiamati appunto Gold Experience e Gold Experience Requiem.

Per chi non lo sapesse, in Jojo, uno Stand non è altro che la rappresentazione dell'energia psichica e spirituale di un individuo. In Vento Aureo, lo Stand "Gold Experience" del protagonista si trasforma in "Gold Experience Requiem" durante lo scontro finale tra Giorno e Diavolo.

Neanche a dirlo, i fan de Le bizzarre avventure di Jojo hanno decisamente apprezzato la citazione, tanto che il post ha ottenuto circa 20.000 mi piace e più di 10.000 retweet, segnando un aumento di più del diecimila per cento rispetto alle interazioni medie nei post della pagina.

E voi cosa ne dite? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se siete fan dell'anime inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questo bellissimo sketch di Machida Shinichi.