Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, disponibile da oggi il Nendoroid di Bucciarati

Ottime notizie per tutti i fan de Le Bizzarre Avventure di Jojo perché il meraviglioso Nendoroid di Bruno Bucciarati, il compagno di Giorno Giovanna in Vento Aureo, è disponibile da oggi sul sito web di Good Smile Company per circa 40 euro (tasse di spedizione escluse). In calce potete dare un'occhiata a tutte le specifiche dell'action figure.

Il prodotto è il quarto della linea di Nendoroid dedicati all'opera di Hiroiko Araki, avviata nel gennaio del 2019 con quello di Jotaro Kujo e proseguita successivamente con le action figure di Noriaki Kakyoin, Dio Brando e Giorno Giovanna. Nel mese di luglio 2020 debutterà un quinto Nendoroid con le sembianze di Rohan Kishibe.

Vi ricordiamo che i Nendoroid sono delle piccole riproduzioni di anime e manga messe in commercio dall'azienda giapponese Good Smile Company a partire dal 2006. Le action figure sono alte circa dieci centimetri e mostrano il corpo del personaggio in versione chibi o super deformed. Tutte le parti del corpo di un Nendoroid sono interscambiabili, in questo modo i giocattoli consentono di far assumere al personaggio espressioni e posture diverse. Cliccando sopra il link reperibile in calce avrete qualche esempio.

E voi cosa ne pensate? Possedete già qualche Nendoroid? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui questi prodotti vi appassionino, vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata a quelli di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e My Hero Academia!