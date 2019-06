Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, c'è il ritorno di un vecchio personaggio

Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, quinta serie di Jojo e quarta animata, ci ha regalato un set di personaggi e di ambientazioni completamente nuovo, escludendo i cameo dei primi due episodi di Koichi Hirose di Diamond is Unbreakable e di Jotaro Kujo, protagonista di Stardust Crusaders e presenza fondamentale per tutta la saga di Araki.

Sembra però che, viste le battute dell'ultimo episodio di Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, che un altro personaggio di Stardust Crusaders abbia appena confermato il suo ritorno. Come ricorderete, alcuni episodi fa, Bucciarati e il suo gruppo sono stati contattati da una persona misteriosa che chiede loro di recarsi a Roma per poter mettere la mani su un oggetto che possa abbattere Diavolo una volta per tutte.

Il gruppo, durante lo scontro con Cioccolata e Secco, finalmente è riuscito a raggiungere il Colosseo, e lì abbiamo visto materializzarsi per la prima volta l'ombra che, con un binocolo, osservava dalle mura dell'anfiteatro romano ciò che stava succedendo. Jean Pierre Polnareff, in sedia a rotelle con due protesi alle gambe e un occhio rimasto cieco, osserva i napoletani mentre combattono e si dirigono nella sua direzione. L'ormai trentaseienne membro della fondazione Speed Wagon è quindi la chiave per battere il nemico finale di Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo. Riuscirà a recapitare l'oggetto nonostante le sue pessime condizioni e aiutare nella lotta finale contro il leader di Passione?