Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, l'episodio mostra l'astuzia di Giorno

Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo ci sta regalando quelle che saranno le ultime battaglie della serie. Il gruppo guidato da Bruno Bucciarati ha fatto fronte a tutti i vari nemici della serie, dalla squadra di esecuzioni ai sottoposti di Diavolo, fino ad avere a che fare con il boss di Passione in persona.

Gli scorsi episodi di Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo ci hanno rivelato i personaggi e stand di Cioccolata e Secco, il duo che sarà l'ultimo ostacolo prima di Diavolo in persona. Mentre il secondo dei nemici si sta occupando di Bucciarati, Cioccolata si sta preoccupando di uccidere Giorno e Mista.

Giorno ha dovuto nuovamente usare le sue capacità e il suo ingegno, stavolta più volte durante la battaglia, che si è rivelata sanguinaria come quella contro Ghiaccio. Il protagonista di Vento Aureo è stato messo in difficoltà da Green Day, stand di Cioccolato, che è arrivato addirittura a dissezionare il proprio corpo per cogliere di sorpresa gli avversari.

Tuttavia, Giorno, dopo diverse manovre di attacco, è riuscito dapprima a penetrare il cervello di Cioccolata con un proiettile di Mista, e poi ad assicurarsi la vittoria trasformando lo stesso proiettile in un coleottero che si è introdotto nel cranio aperto di Cioccolata, uccidendolo definitivamente. L'episodio di Jojo ha anche visto il Muda Muda più lungo della serie, con ben 119 Muda e un Wryyyy. Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, con protagonisti Giorno Giovanna e Bruno Bucciarati, viene pubblicato con sottotitoli italiani su VVVVid ogni venerdì.