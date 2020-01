Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, un fan indossa delle sneaker ispirate a Mista

Conclusasi quest'estate dopo trentanove episodi, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha trovato un posto speciale nel cuore degli appassionati di manga e anime. Un fan ha avuto in regalo dalla ragazza un paio di sneaker ispirate a Guido Mista.

Dotato del potere stand Sex Pistols, Mista è il tiratore della gang di Bruno Bucciarati. Scaramantico (ha un odio per il numero quattro), testa calda e irruento, il personaggio di Mista è diventato subito uno dei favoriti all'interno della serie. L'utente di Reddit TastesLikeDushi ha condiviso sul web un regalo particolare fattogli dalla sua ragazza, ovvero un paio di sneaker che richiamano il pistolero di Vento Aureo. Le scarpe non sono in vendita, ma sono state realizzate apposta per il fan. Se ben ricordate, è stata già annunciata tempo fa una linea di scarpe dedicata a Le Bizzarre Avventure di JoJo. Del resto nel manga e nell'anime vediamo esibire una particolare cura nel vestiario (bizzarro) dei protagonisti, quindi è abbastanza naturale che case di abbigliamento cerchino di sfruttare la serie con prodotti commerciali, tanto che lo stesso Araki ha collaborato con la celebre casa di moda Gucci, portando poi tale esperienza anche in un capitolo del volume Così Parlò Rohan Kishibe.

Nel frattempo aspettiamo tutti un annuncio in merito alla sesta parte delle Bizzarre Avventure di JoJo. Uno degli animatori, Kohey Ishida, ha parlato del futuro di Stone Ocean e della serie in generale.