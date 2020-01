Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, un fan ricrea l'abito di Giorno Giovanna

L'utente di Twitter PassionePapi ha ricreato l'iconico abito indossato da Giorno Giovanna il protagonista della Quinta serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo, utilizzando un capo di vestiario della linea Gucci. Vediamo insieme il risultato finale.

L'abito rispecchia perfettamente l'outfit indossato da Giorno durante la serie Vento Aureo, come potete vedere in calce alla notizia. Sul vestito ci sono i classici simboli di Giorno, come la coccinella, l'apertura sul petto e i motivi a rombo dietro la schiena. Ovviamente, essendo un vestito adattato da un fan su un modello esistente di Gucci qualche differenza c'è. I motivi sul vestito, ad esempio, ed il colore (che nell'anime è rosa, mentre nel manga dovrebbe essere azzuro scuro) differiscono dall'originale e dietro, sulla schiena, troviamo un serpente in mezzo a delle rose che sempre nell'originale non ci sono. Il risultato rimane comunque stupendo e rispecchia la follia e l'eleganza coraggiosa della moda che sfoggiano i personaggi della serie. Non è la prima volta che un fan adotta e ricrea la moda presente in Le Bizzarre Avventure di JoJo. Già un altro appassionato dell'opera di Hirohiko Araki aveva, infatti, creato delle sneaker con i colori di Guido Mista, l'infallibile pistolero dotato dello stand Sex Pistols.

Al momento in cui scriviamo, la serie animata è ferma alla Quinta serie, ambientata interamente nel nostro bel paese e conclusasi l'estate scorsa. Se avete voglia di approfondire lo stile del maestro Araki, potete dare uno sguardo a questa recensione del bizzarro universo del papà di JoJo che presenta si opere minori, ma che sono utili a farsi un'idea del processo creativo che porterà poi alla creazione di Le Bizzarre Avventure di JoJo.