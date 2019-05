Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo e Fruits Basket si scambiano i sottotitoli

Infatti, come moltissimi fan hanno notato, la piattaforma di streaming americana ha commesso un errore: le battute sottotitolate provenivano dal titolo Fruits Basket , creando un bizzarro prosieguo degli eventi. Come potete vedere nelle immagini in calce, questo episodio di Jojo ha avuto tutt'altro sapore, con frasi e battute che, nonostante la particolarità della serie, è difficile possano essere dette da questi personaggi, per di più in quelle situazioni.

"For some reason, the subs on Crunchyroll accidentally used the subtitles from “Fruits Basket” in this week’s episode" pic.twitter.com/eelR2egsWq — King casual (@Musicedge2) 17 maggio 2019

Hahahahahaha I'm laughing to myself in the work van right now pic.twitter.com/Fdcndmq4lb — King casual (@Musicedge2) 17 maggio 2019

New fruits basket is intense pic.twitter.com/a7QD5s8NW6 — King casual (@Musicedge2) 17 maggio 2019