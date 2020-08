Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, Guido Mista in un cosplay al femminile

La quarta stagione (che adatta la quinta serie di Jojo) si è conclusa ormai da tempo sui teleschermi giapponesi e su quelli nostrani. VVVVID ci portò qualche anno fa gli oltre 30 episodi di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, in cui ci furono presentati Giorno Giovanna e gli altri membri della squadra di gangster di Bruno Bucciarati.

Dato che la trasmissione ormai è finita, potete ripercorrere l'epica avventura italiana con la nostra recensione di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Ma i fan sembrano non aver ancora dimenticato Giorno e gli altri protagonisti dell'opera, dimostrandolo con l'enorme carico di cosplay che vengono generati ogni mese.

Recentemente vi abbiamo presentato il cosplay di Leone Abbacchio genderbent, ovvero realizzato al femminile. Anche oggi vi proponiamo una realizzazione simile con la cosplayer Tenli_Cos: la canadese ha infatti vestito i panni di Guido Mista come potete vedere nelle immagini in basso. Gli abiti sono spiccicati a quelli del personaggio apparso nell'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo e il fisico della ragazza, oltre alle pose e i vestiti, non fa pensare minimamente a un genderbending. Godetevi le due foto in basso in attesa che arrivi la nuova stagione dell'anime, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, con nuovi personaggi e stand.