Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, Machida Shinchi ringrazia i fan con uno sketch

Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo si è concluso, e i fan non hanno certo fatto mancare il loro supporto ai ragazzi di David Production. A tal proposito, l'animatore e character designer Machida Shinichi ha deciso di restituire il favore, ringraziando a sua volta il pubblico postando un incredibile sketch in bianco e nero.

Il disegno, visibile in calce, raffigura i protagonisti della quarta stagione di Jojo. A sorprendere è la straordinaria cura dei particolari, premiata dai fan con più di 50.000 mi piace e quasi 20.000 retweet.

Per chi non lo conoscesse, Shinichi Machida è l'apprezzatissimo animatore giapponese in carica del characters design dell'anime. Oltre che per Jojo, Machida ha lavorato in qualità di direttore dell'animazione per diverse serie tv, tra cui D.Gray-man, Guin Saga, Level E e ReLIFE.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è il quarto anime tratto dalla serie di manga curata da Hirohiko Araki. La storia segue i passi di Giorno Giovanna, figlio dell'ex villain Dio Brando intenzionato ad assumere il controllo della criminalità organizzata italiana. Se volete saperne di più sulla serie, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.

