Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ci mostra il 'Muda Muda' più lungo della serie!

La serie animata di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo è ormai alle due battute finali. L'incontro tra la banda di Bucciarati, che abbiamo da poco visto diventare una penna a sfera, e il boss di Passione è imminente, ora che conoscono il suo viso. Ogni loro movimento è irto di pericoli e attacchi nemici e le cose si sono fatte più intense.

Durante l'ultimo episodio di JoJo: Vento Aureo, abbiamo assistito alla trasposizione animata di uno dei momenti più iconici del manga. Dopo che Giorno ha scoperto come sconfiggere il temibile Cioccolata, ha rilasciato tutto il suo potere in un lunghissimo "Muda Muda" durato oltre trenta secondi.

Nella versione manga originale, Hirohiko Araki aveva fatto infliggere il colpo fiale di Giorno a Cioccolato, attraverso setta pagine a tavola intera, ognuna mostrando un'inquadratura diversa. Considerando che la prima volta è stato pubblicato nel lontano 1998, i fan hanno aspettato decisamente a lungo di vedere questo momento in versione anime.

Per fortuna, l'attesa è valsa decisamente la pena e oltre all'iconico "Muda Muda", Giorno ha mostrato altro del suo lato di Dio, con il famoso urlo "WRYYYY", mentre continua con la sua scarica di pugni verso Cioccolata, che è stato infine scaraventato in un camion della spazzatura, come la spazzatura che Giorno lo aveva accusato di essere.

Di recente, abbiamo assistito ad un divertente errore della piattaforma di streaming Crunchyroll, che ha visto Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo e Fruits Basket scambiarsi i sottotitoli, mentre sono stati annunciati tre nuovi membri del cast di JoJo: Vento Aureo.