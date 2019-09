Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, ecco i motivi del successo dell'anime

Oramai terminata da diverse settimane, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ha continuato a segnare un alto standard qualitativo per David Productions. Lo studio ha voluto realizzare un Vento Aureo all'altezza prendendosi il tempo necessario per fare un buon lavoro, e ci è riuscito, portando con sé diversi effetti positivi.

Durante un'intervista effettuata da Anime News Network con partecipanti Takamitsu Sueyoshi e Hiroyuki Omori, si è discusso di come è possibile che Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo sia così apprezzata dagli appassionati dell'opera di Hirohiko Araki.

Takamitsu Sueyoshi ha dichiarato quanto segue in merito: "A differenza delle precedenti serie di Jojo, il protagonista non è un vero e proprio uomo della giustizia. Il modo di vivere di Giorno lo fa sembrare più una persona cattiva, ma è molto diretto su ciò in cui crede. Il sensei Araki ci ha detto che in Vento Aureo voleva illustrare uomini bellissimi, quindi i personaggi sono più belli di prima. Quindi queste potrebbero essere due risposte alla domanda".

Hiroyuki Omori risponde invece così: "Per ogni serie, quando si tratta di piacere a tanti, il fascino del protagonista è una delle priorità fondamentali. Nel caso di Vento Aureo, avevamo già un numero di personaggi affascinanti che affiancavano il protagonista. Mentre producevamo le animazioni, una volta raggiunto il primo gruppo di sicari antagonisti, la popolarità della serie è cresciuta immensamente. Quindi penso che le ragioni della popolarità di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo rispetto alle altre parti di Jojo sia nel numero di personaggi affascinanti presenti".

In attesa che arrivi Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, di cui recentemente si stanno moltiplicando i cosplay a tema, concordate con i pareri dei due produttori di Vento Aureo? La serie è disponibile su VVVVid sottotitolata in italiano con 39 episodi totali.