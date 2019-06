Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo, ecco la nuova opening

È stata distribuita la seconda opening, nella sua versione Diavolo, de Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo, la quinta stagione dell'anime, iniziata lo scorso 5 ottobre 2018 in Giappone e distribuito anche da Crunchyroll in Europa e da VVVVID. In Italia i tre episodi riassuntivi sono stati trasmessi solo dal primo.

2001, Napoli, Italia. Il giovane Giorno Giovanna, un ragazzo dotato di poteri Stand e figlio del Bio Brando, cerca di detronizzare il boss di una organizzazione mafiosa di nome Passione. Il vero nome del protagonista è Haruno Shiobana, ma il suo nome è stato italianizzato dopo il matrimonio di sua madre con un italiano. Nel corso di tutto il suo viaggio, Giorno si ritrova a dover fronteggiare Diavolo, che giunge a Roma per impadronirsi di una delle frecce che risvegliano il potere Stand di chi ne viene trafitto.



Nella quinta stagione dell'anime tornano anche altri personaggi già visti nelle precedenti, tra cui Jean Pierre Polnareff, che si era già visto nella terza serie. Nel 2001 è stato pubblicato in Giappone un adattamento a romanzo dal titolo Le Bizzarre Avventure di GioGio II, con il titolo italianizzato proprio per celebrare l'ambientazione tricolore della storia, e pubblicato nel 2004 da Kappa Edizioni.