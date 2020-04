Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, un originale cosplay di Diavolo e Doppio

Se seguite gli anime e i manga da tanto tempo come noi, sicuramente avrete incontrato così tanti personaggi da non essere neanche in grado di contarli e ricordarli tutti. Ne abbiamo conosciuti di stravaganti, folli, leali, coraggiosi, stupidi, crudeli. Ogni storia nipponica ha la sua dose eterogenea di personaggi indimenticabili.

Basti pensare ai protagonisti delle saghe che più amate per finire in un mondo fatto di personalità tanto variegate da poter popolare un intero nuovo universo. Tuttavia un'opera non è fatta soltanto da personaggi principali, ma anche da secondi e soprattutto da villain. Sono loro, i cattivi di turno, quelli che fanno di tutto per ostacolare i nostri protagonisti e che più delle volte vanno incontro alla morte, a dare quel pepe in più che altrimenti la storia non avrebbe. Alcune persone li odiano, altri li amano alla follia, ma rimane il fatto che senza un buon antagonista l'intera storia perde di spessore.

Se parliamo di villain delle saghe nipponiche, non possiamo non citare uno dei personaggi cattivi meglio riusciti degli ultimi tempi. L'antagonista principale della quinta stagione de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, colui che fino all'ultimo è rimasto sconosciuto facendo impazzire i nostri protagonisti ma anche noi spettatori alla ricerca del boss di Passione: Diavolo.

Proprio lui, o meglio Doppio, per la sua personalità stravagante, la sua follia palpabile e il colpo di scena che ha celato puntata dopo puntata, è entrato a pieno diritto tra i villain meglio riusciti degli ultimi tempi. Doppio, proprio come suggeriva il nome nascondeva la personalità di Diavolo, personalità che cercava di rimanere nascosta e che altri non era che il boss di Passione.

Per celebrare questo personaggio, o forse dovremmo dire questi personaggi dal momento che sono due in uno, vogliamo mostrarvi un bellissimo cosplay tutto al femminile realizzato da due cosplayer di Instagram: gera_kozachenko e grashka.k che hanno immortalato la loro opera d'arte in una foto condivisa sul profilo della prima e che potete trovare in calce all'articolo. Come vedete, le due ragazze hanno rappresentato Doppio e Diavolo, facendoci immaginare come sarebbero potuti apparire se fossero stati di sesso opposto a quello originale.

Cosa ne pensi del cosplay? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

