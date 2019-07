Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo i produttori parlano della parte 6

L'opera di Hiroiko Araki è composta da numerosi capitoli, essendo iniziata nel 1987 e tutt'ora in corso. Ogni fan ha le sue saghe e personaggi preferiti, grazie alla creatività del mangaka. Con l'avvicinarsi della fine de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, gli appassionati dell'opera iniziano a chiedere conferme sulla parte successiva.

Intervenuti nel corso dell'Anime Expo di Los Angeles, l'autore e i produttori della serie animata, hanno risposto ad una serie di domande del pubblico, dagli argomenti più svariati.

Così mentre scopriamo che uno dei personaggi preferiti di Hiroilo Araki è il pistolero/gangster Guido Mista, e che il capitolo più divertente da disegnare è stato quello con protagonista il killer Prosciutto, sappiamo anche che una avrebbe riguardato il destino delle serie.

Di fronte alla richiesta di informazioni sulle possibilità dell'adattamento de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, i produttori sono rimasti sul vago, affermando come non ci sia ancora la certezza che sarà l'apprezzato studio David Production ad occuparsi della trasposizione animata. Il supporto dei fan e il successo di Vento Aureo saranno elementi che verranno presi in estrema considerazione quando si deciderà cosa fare con la parte numero sei del manga.

