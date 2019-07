Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, pubblicata un'immagine per il finale

Il viaggio di Giorno Giovanna e dei suoi compagni sta per volgere al termine. Resta solo un'episodio, infatti, alla conclusione di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, che vi ricordiamo durerà ben un'ora. Per ricordare la data e l'ora di messa in onda, è stata pubblicata una bellissima immagine di Giorno con il suo Stand, Gold Experience.

La quinta stagione ha visto il gruppo di Giorno alla ricerca del boss dell'organizzazione mafiosa Passione. Durante gli ultimi episodi, sono finalmente riusciti a scoprire la vera identità di Diavolo, il cui Stand, King Crimson, sembra invincibile.

Tuttavia, negli scorso episodi è stato mostrato il nuovo potere dello Stand di Giorno Giovanna, Gold Experience Requiem, che dopo essere stato risvegliato dalla freccia, sembra essere l'unica possibilità di contrastare il potere di King Crimson.

L'account Twitter ufficiale della serie animata di JoJo: Vento Aureo, ha pubblicato un post, che potete trovare in calce alla notizia, in cui, oltre ad essere indicate le date e o le ore di arrivo dell'episodio speciale, presente una bellissima immagine di Giorno con Gold Experience Requiem, che si preparano allo scontro finale.

Non abbiamo ancora conferme riguardo l'arrivo dell'adattamento animato della sesta parte, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, ma nel frattempo vi consigliamo di scoprire il tema principale di Vento Aure secondo l'autore.