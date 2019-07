Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo, Purple Haze tornerà in un episodio speciale?

Sono passati mesi dalla sparizione di Fugo Pannacotta in Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo. Uno dei personaggi che ha accompagnato Bruno Bucciarati e Giorno Giovanna durante il viaggio verso Venezia e che si mise in mostra a Pompei, è scomparso dai radar dopo aver deciso di non tradire l'organizzazione criminale Passione.

Come già sappiamo, Jojo: Vento Aureo terminerà con un lungo episodio speciale della durata di un'ora. Tuttavia, secondo alcune dichiarazioni avvenute all'Anime Expo 2019 di Los Angeles tenutosi pochi giorni fa, potrebbe esserci altro in programma per questo filone italiano di storia. Infatti, i produttori Takamitsu Sueyoshi e Hiroyuki Omori hanno parlato di Jojo durante il panel dedicato e risposto a una domanda particolare sulla possibilità di adattamento di una storia che si lega a Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo.

Nel 2011 in Giappone fu pubblicata una light novel scritta da Kohei Hidano e intitolata "Purple Haze Feedback" che, come si presagisce già dal titolo, aveva come personaggio principale Fugo Pannacotta e il suo stand Purple Haze. I produttori hanno risposto a una domanda su un possibile adattamento di questa storia. E non hanno risposto negativamente.

Entrambi i produttori di JoJo hanno detto che, se c'è volontà da parte di Hirohiko Araki e David Production, un OAV su questa storia è fattibile. Pertanto, prima dell'arrivo di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean in versione anime, potremo rivedere un'ultima volta Napoli vista con gli occhi di Araki e soprattutto il personaggio di Fugo, rivisto brevemente per l'ultima volta in uno degli scorsi episodi con la morte del suo partner. Finalmente potremo scoprire cosa è successo a Fugo dopo l'abbandono del gruppo?