Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo regala una scena strappalacrime

Gli ultimi episodi de Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo, hanno iniziato a costruire quello che sarà uno scontro finale con il boss Passione e ogni episodio hanno avvicinato sempre di più la Bucciarati Gang al pericolo, mentre i fan hanno avuto modo di scoprire qualcosa in più sul misterioso cattivo.

Sfortunatamente per la banda di Bucciarati, Jean Pierre Polnareff finisce a combattere faccia a faccia con il boss della banda di Passione, Diavolo, mostratosi nella sua interezza, finalmente. Diavolo si presenta in maniera spietata e il suo King Crimson è altrettanto pericoloso: essendo uno specchio del proprio portatore, tale stand riesce a essere disposto a qualsiasi cosa pur di arrivare alla vittoria. Diavolo non sa, però, a cosa potrebbe servire la freccia che si ritrova nelle mani di Polnareff, ma nel dubbio decide di impossessarsene.



Polnareff, arrivato già molto indebolito allo scontro, senza l'occhio destro e senza metà della coscia, utilizza una carrozzina per spostarsi e indossa una benda sull'occhio perso, oltre a delle protesi per sostituire le dita perse: in queste condizioni, purtroppo, la sua morte è scontata e proprio nel raccontarci tale vicenda, Le bizzarre avventure di JoJo raggiunge un momento molto toccante, soprattutto per la visione che ha poco prima di abbandonare la vita terrena.