Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, riferimenti a Magneto con il nuovo stand

Hirohiko Araki, autore di Le Bizzarre Avventure di JoJo, ci ha da sempre abituati a personaggi e abilità tanto caratterizzati quanto assurdi. Nell'ultima quinta pate, Vento Aureo, abbiamo potuto assistere a qualsiasi tipo di Stand, arrivando addirittura a trovare somiglianze che con personaggio dei comics americani, Magneto.

Ebbene sì, nell'ultimo episodio 27 di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, intitolato Emperor Crimson contro Metallic, abbiamo potuto ottenere nuove informazioni riguardo la vero identità del capo Passione. Abbiamo da poco assistito all'apparizione di un nuovo Stand e durante questo focus sul misterioso Doppio, ha mostrato uno scontro in un un membro del Team Hitman, Risotto Nero, ha finalmente rivelato il suo Stand, Metallica, che gli permetti di manipolare magneticamente il metallo, utilizzandolo in diversi modi.

Grazie al suo potere Stand, vediamo Risotto coprire il suo copro con polvere di ferro per camuffarsi e diventare invisibile. Inoltre vediamo un altro atroce utilizzo del suo potere. Manipolando il ferro presente nel sangue di Doppio, trasforma quest'ultimo in lame che gli fuoriescono dal corpo, per poi creare un paio di forbici sotto la pelle del collo di Doppio. Nonostante Risotto fosse in svantaggio a causa delle perdita del piede, lo vediamo utilizzare ancora una volta il ferro nel suo corpo, per riattaccare l'arto mancante.

È evidente quindi che il potere di Risotto Nero è modo simile a quello del personaggio Magneto degli X-Men, ma è anche vero che il modo in cui lo utilizza è decisamente più violento e sanguinoso.

Per finire, torniamo a parlare di aspetti più divertenti della serie, per cui sono state trovare alcune somiglianze tra i Fantagenitori e Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo.