Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo riscrive una scena di Spider-Man con un meme

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ci ha accompagnati per quasi un anno con i suoi 39 episodi, andati in onda da ottobre 2018 a luglio 2019. Giorno Giovanna con i suoi Muda Muda ha sicuramente coinvolto tantissimo i fan della serie di Hirohiko Araki, che si rinnoverà a breve con gli OAV dedicati a Rohan Kishibe.

La quinta parte di Jojo è stata però ricca non solo di emozioni, ma anche di meme che, durante la sua messa in onda e ancora oggi, spopolano in rete. Uno di questi vede l'unione della nota canzone in pianoforte che fa da sottofondo alla serie e la frase del protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.

"Io, Giorno Giovanna, ho un sogno". Questa frase è stata un tormentone durante la serie e ha sempre fatto impazzire i fan quando seguiva l'inizio dell'OST omonima. Ora un appassionato della serie, notsohel, ha deciso di inserire questo motto in un noto film, Spider-Man 3. La scena scelta, quella del bar con Peter Parker che tenta di far ingelosire Mary Jane, era già iconica di suo ma adesso è diventata ancora più particolare con Spider-Man che al pianoforte suona e recita quelle parole.

In calce potete vedere questo breve video che unisce Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo e Spider-Man 3. Avete trovato altri mash-up in rete che mettono in risalto le qualità di Giorno Giovanna di uscirne sempre indenne? Qui trovate invece la nostra recensione su Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.