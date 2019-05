Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, rivelato il temibile Stand di Cioccolata!

Nonostante tutti i personaggio, buoni o cattivi, di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo a abbiamo dei poteri assurdi, difficilmente ne troveremo uno disturbante come Cioccolata. Grazie al suo potere Stand Green Day, durante l'ultimo episodio dell'anime abbiamo visto la sua terribile abilitò in maniera perversa come mai prima d'ora.

La serie animata di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo sta arrivando alla battute finale e attualmente i nostri protagonisti si trovavano per le strade Roma alla ricerca di una figura misteriosa che gli sta offrendo un metodo di vittoria contro il boss di Passione e il suo Stand King Crimson.

Tuttavia, prima che Giorno e gli altri riescano a farcela, si imbattono in Cioccolata e Secco. Quest'ultimo è vittima del potere Stand di Cioccolata, che è costretto ad utilizzare il suo Stand, Sanctuary, per uccidere. Il potere di Cioccolata consiste nello fruttare le sue abilità di chirurgo per inserire all'interno del corpo delle sue vittime, uno organismo vivente sotto forma di muffa.

Mentre Giorno e Mista cercano di abbattere Cioccolata, quest'ultimo è scappato dall'elicottero in cui si trovata. Mista spara così i suoi Sex Pistols attraverso i finestrini dell'elicottero, venendo così fatti a pezzi.

Alla fine, per fortuna, Giorno riesce a sconfiggere Cioccolata con il "Muda Muda" più lungo di sempre, mentre di recente, Crunchyroll ha scambiato i sottotitoli di JoJo: Vento Aureo e Fruits Basket in un divertente errore.