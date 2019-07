Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, svelato il nuovo potere dello Stand di Giorno

L'adattamento animato di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, è ultimamente giunto all'episodio 37 e sia venuti a sapere che gli ultimi due episodi verranno racchiusi in un unico episodio finale di un'ora.unico episodio finale di un'ora. Durante il nuovo episodio abbiamo potuto scoprire la nuova forma dello Stand di Giorno Giovanna.

Il nome "Le Bizzarre Avventure di JoJo" non è sicuramente dato a caso. Infatti, nel corso della serie abbiamo potuto incontrare personaggi e situazioni tra i più bizzarri mai visti in un anime/manga. Per aggiornarvi sugli ultimi avvenimenti: la tartaruga usata dai protagonisti come rifugio è diventata il nuovo corpo di Polnareff, mentre il suo Stand, privo di alcun controllo, sta scambiando i corpi e le menti delle persone.

Nel frattempo, il cattivo Diavolo sta utilizzando il suo potere Stand, King Crimson, per cercare di entrare in possesso della freccia. Per fortuna, il protagonista Giorno ha avuto un idea per combatterlo. Trafiggendosi con la freccia ha infatti risvegliato il potere del suo Stand, facendolo diventare Gold Experience Requiem, in grado in aggirare le abilità di arresto del tempo di Diavolo.

Ora, non ci resta quindi che aspettare il prossimo 28 luglio per scoprire come andranno a finire le avventure di Giorno e i suo compagni, mentre un animatore di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, ha dedicato un bellissimo sketch a Bucciarati.