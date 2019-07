Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo si trasforma nella sitcom Friends

Domani è il gran giorno per i fan di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, essendo la data dell'episodio di un'ora che concluderà la storia di Giorno Giovanna e la sua traversata per l'Italia per diventare il boss di Passione. Per alcuni sta già salendo la nostalgia verso la serie, mentre altri hanno stemperato la tensione diversamente.

Negli ultimi giorni, in rete è spuntato un divertentissimo video che ritrae i protagonisti di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo in panni più atipici del solito. Infatti i gangster diventano i personaggi della serie comica "Stands", parodia della sit com degli anni '90 Friends che segnò diverse generazioni di pubblico.

Come potete vedere nel video in alto, l'autore del video ha preso diversi fotogrammi partendo con l'immagine di Venezia della seconda opening e inserendo il titolo "Stands" nello stesso formato di quello della serie da cui ha preso spunto. Seguono poi una carrellata di scene piuttosto comiche se estrapolate dal contesto, dove i protagonisti del gruppo di Bucciarati sono beccati in strane pose, per poi finire con la presentazione degli interpreti principali. Tutte le scene inserite nel video sono tratte dalla prima metà della serie, ovvero quella con più presenza di spunti divertenti.

Quanto vi interesserebbe vedere una sit com con Giorno Giovanna e gli altri di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo? Intanto, uno dei personaggi scomparsi a metà stagione, Fugo Pannacotta, potrebbe riapparire in un episodio speciale per Purple Haze Feedback.