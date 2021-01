Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, Trish Una in un favoloso cosplay di Chamomile

A luglio 2019 si concluse la memata Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo quarta stagione animata della prode avventura generazionale ideata trent'anni fa da Hirohiko Araki, e che continua ancora oggi. I suoi personaggi sono ancora vivi, vuoi per le continue citazioni e meme vuoi perché hanno lasciato il segno per carisma ed epicità.

Con Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo abbiamo fatto la conoscenza di Giorno Giovanna, Bruno Bucciarati e gli altri membri della gang mafiosa di Passione che aveva un solo obiettivo: sconfiggere il loro boss. Per farlo hanno trovato l'occasione perfetta in Trish Una, la quale passerà dall'essere ragazza da salvare a membro effettivo della banda.

La ragazza si è messa poche volte in mostra, per lo più nella seconda parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, ma si è sempre distinta come gli altri personaggi di Jojo ed è uno dei pochi personaggi femminili che è riuscito a risaltare nella serie di Araki.

La cosplayer giapponese Chamomile Chami, che vi abbiamo già presentato in queste pagine, è tornata con un nuovo cosplay di Trish Una, sempre sexy e splendida ma soprattutto coloratissima come ogni personaggio di Jojo. E ora non resta che attendere la sesta serie e vedere la prossima protagonista, che però intanto possiamo vedere in questo cosplay di Jolyne Kujo.