Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo: vediamo un cosplay al femminile di Bucciarati

Nel corso di queste ultime ore, l'utente Instagram mahou_mahou ha pubblicato sul suo profilo uno splendido cosplay al femminile - visionabile a fondo news - dedicato all'apprezzatissimo anime Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo e specificatamente incentrato sull'amato Bruno Bucciarati.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Le bizzarre avventure di JoJo è un manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, pubblicato in Giappone dal 1987 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e dal 2005 sul mensile Ultra Jump. La pubblicazione sul suolo italiano è avvenuta grazie alla Star Comics dal 1993. L'autore è attualmente al lavoro sull'ottava serie, JoJolion.

Il manga è stato inoltre anche adattato in due serie di OAV complementari, realizzate tra il 1993 e il 2002, il tutto per un totale di 13 episodi incentrati sulla terza serie. Nell'ottobre 2012 è invece cominciata una serie anime che sta lentamente adattando tutte le stagioni dell'opera cartacea, attualmente arrivata sino al quinto arco narrativo. L'opera ha visto il sopraggiungere di enormi elogi dal pubblico, il quale ha infatti apprezzato la fedeltà della serie al manga.

L'opera si concentra sulle peculiari vicende della famiglia Joestar, lì dove ognuna delle otto serie è incentrata sulle avventure di uno dei suoi discendenti e, conseguentemente, presenta setting storici completamente diversi. Tutti i protagonisti, inoltre, ottengono in una maniera o nell'altra il nomignolo "JoJo".