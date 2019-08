Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, vediamo questo ingegnoso cosplay di Giorno

Il 28 luglio è andato in onda il finale de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, serie che ha per protagonista Giorno Giovanna, discendente diretto del personaggio di Dio. Per l'occasione un utente di Reddit ha deciso di condividere un particolare cosplay del protagonista.

Nella foto infatti possiamo vedere che oltre ad essere riuscito a ricreare l'iconico vestito con la spaccatura a cuore, il cosplayer ha deciso di creare con un cartonato lo stand King Crimson, potere del capo di Passione Diavolo. Siamo rimasti colpiti inoltre dalla grande cura nel riprendere le famose espressioni facciali di King Crimson e soprattutto di Epitaph, espressioni che i fan della serie hanno trovato esilaranti nelle puntate dell'anime.

Alla foto sono stati aggiunti anche i famosi caratteri della parola "menancing" conosciuti bene da tutti quelli che hanno letto il manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki.

Se avete visto tutte le puntate dell'anime, vi consigliamo di leggere la nostra recensione de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, fateci sapere nei commenti se siete d'accordo con il voto dato alla serie e quali sono i vostri cosplayer preferiti che hanno omaggiato le avventure in Italia di Giorno Giovanna e del resto della gang formata da Bruno Bucciarati, Guido Mista, Narancia Ghirga e gli altri.