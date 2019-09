Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, in vendita dei meravigliosi orologi da 400€!

Ventu Aureo è stato uno straordinario successo, sia in Giappone che in America ed in Europa. La lunga attesa è stata dunque ripagata con un prodotto di qualità, ed è a questo proposito che l'azienda giapponese di orologi Seiko Holdings Corporation ha richiesto una collaborazione per mettere in commercio una nuova linea di prodotti a tema.

Gli orologi, visibili in calce all'articolo, saranno messi in vendita a partire dal prossimo 22 novembre in Giappone, e faranno parte del brand "Seiko 5 Sports". Il design è ispirato a tutti i personaggi più importanti dell'ultima stagione ed il prezzo di ognuno sarà di circa 47,000 yen (400 euro). I prodotti saranno diffusi in edizione limitata, dunque saranno disponibili appena 1000 pezzi.

Ognuno dei modelli avrà un colore ed un design fortemente ispirato all'abbigliamento dei protagonisti della serie. Per l'opera di Hirohiko Araki si tratta di una collaborazione eccezionale, soprattutto considerando il fatto che "Seiko" è ritenuta una delle marche più importanti dell'intero arcipelago nipponico.

Per chi non lo sapesse, Seiko è un'azienda fondata nel lontano 1881, data che la rende la prima casa produttrice di orologi in Giappone. Secondo il CEO Shinji Hattori, discendente del fondatore Kintaro Hattori, nel 2019 la compagnia ha un fatturato di circa 257 miliardi di yen.

